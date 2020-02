Denunciaron por violencia de género a un ex arquero

Martín Sambor, ex arquero de Sportivo Desamparados, fue denunciado esta semana por su primera mujer, Andrea Arroyo, quien lo acusó de violencia de género y de desalojarla a ella junto a las hijas de ambos del departamento que ocupaban perteneciente a su ex suegra.

La denuncia fue radicada el sábado 15 de febrero en la Comisaría 13° de San Juan, informó el diario El Tiempo de San Juan. Una de las hijas de la pareja fue a la casa de su abuela para pedir ayuda porque su padre estaba atacando a su madre.

Arroyo ya había denunciado a Sambor por violencia de género en 2018. Tras la separación de la pareja la Justicia estableció una cuota alimentaria y una orden de restricción de 1000 metros para que el jugador no se acerque a la casa de su ex mujer. Pero Arroyo y sus hijas estaban alojadas en una casa construida en el fondo de lo de la madre de Sambor. Al menos así fue hasta el sábado pasado, cuando el ex arquero se presentó en el domicilio, atacó a la mujer, se fue y cuando volvió, insistió en la violencia. “Él impune, la Policía no puede hacer nada”, escribió Arroyo en una publicación del martes pasado en Facebook.