“Cuervos Imperial” campeón del Seven

Se concretó con éxito la XXIV edición del Seven Internacional del Carnaval de Monte Caseros. Donde los integrantes del combinado de jugadores de la ciudad de Corrientes denominado “Cuervos Imperial” se quedó con la Copa de Oro “Miguel Rosbaco”. Quienes venían como líderes del certamen, “Las Ranitas” de Paso de los Libres, no sumaron los puntos necesarios para disputarle la Copa Challenger OSDE 2020 y los “Cuervos” se consagraron campeones del torneo de rugby reducido que recorrió la provincia de Corrientes. Por primera vez un combinado de jugadores de Taraguy RC obtiene el certamen que organiza la Productora Tiempo de Rugby y WIN Marketing Deportivo.

Cuervos Imperial debió batallar primero ante San Martín de San Jaime y luego superó con holgura a Chuevechito de Curuzú Cuatiá y luego al combinado local que homenajeaba a Miguelito, los “Yegueros”. Y se instaló en la Final de la Copa de Oro. Mientras qué por la otra Zona, la competencia fue más cerrada. Las Ranitas que mandaban en el certamen y venían de ganar en Paso de los Libres, comenzaron ganando, pero luego empataron y perdieron sus respectivos partidos para no alcanzar la etapa de definición. Algo similar sucedió con Ñandubay 7, el otro representante de Curuzú Cuatiá, y sin embargo, “Por la línea” otro equipo de Monte Caseros, que arrancó perdiendo en la clasificación luego se recuperó con dos triunfos para clasificar a la definición del certamen ante los correntinos. Donde Cuervos Imperial se impuso con categoría 31 a 0.

Por su parte, Ñandubay 7 y San Martín accedieron a la final de la Copa de Bronce, imponiéndose el equipo de San Jaime, Entre Ríos por 14 a 7. De esta manera, la etapa competitiva, tuvo un gran cierre con una nocheespectácular a puro carnavalen la últimanoche de los “CarnavalesArtesanales”.

El flamante campeón del torneo, “Cuervos Imperial” además de la Copa OSDE 2020, ganó el pasaporte a la sexta etapa en Encarnación, Paraguay, como broche de oro para un certamen que se inició el 18 de enero en Goya y recorrió la provincia de Corrientes, con éxito. Pasando por las ciudades de Ituzaingó, La Cruz, Santo Tomé, Paso de los Libres y Monte Caseros.

El Circuito no finalizó aún, queda una etapa más, para los jugadores de la región, la sexta etapa será este sábado 22 de febrero en Encarnación, Paraguay. Llegando por primera vez a esta ciudad y sobrepasando los limites de la provincia de Corrientes.

Sin dudas los carnavales de Encarnación marcarán el broche de oro para una edición intensa, extensa y cargada de emociones, buen rugby y muchos kilómetros recorridos. Gracias a los jugadores, referees y sponsors que hacen posible que año a año se dispute este torneo que congrega a los jugadores de toda la región.

EMOTIVO HOMENAJE

Un momento especial se vivió al finalizar el certamen, donde se hizo entrega de premios. La dirigencia del club local, donde Lucio Toledo y Gabriel Copini, en representación de los jugadores locales, agradecieron a todos los presentes por sumarse a una nueva edición y tomaron la palabra para contar quien era “Miguelito Rosbaco”. Jugador juvenil del club, que falleció en diciembre último, generando un gran golpe a sus amigos que junto a sus familiares acompañaron durante toda la jornada. Miguel Rosbaco, padre, hizo entrega del Premio al Mejor Jugador, a Matías Vallejos, capitán de “Cuervos Imperial”. Debido a un gesto increíble que tuvieron los jugadores de Taraguy, en diciembre último en un Seven de Curuzú, donde el equipo de correntinos denominados “Comodinos” otorgó la Copa de Oro recientemente ganada, a los familiares de Miguelito, presente en ese certamen donde se le había rendido homenaje también al jugador. Gestos y sensaciones que ofrece un deporte como el rugby, entre amigos y jugadores de toda la región.

AGRADECIMIENTO

La organizacióndel Circuito, encabezada por Tiempo de Rugby, en conjunto con los clubes locales de cada una de las etapas, agradece el apoyo de jugadores y referees que animancadafecha del torneo. Como asítambién el apoyo del Gobierno de la Provincia de Corrientes, a través de LoteriaCorrentina, Ministerio de Turismo y la Secretaría de Deportes. Como el apoyo de las municipalidades de Goya, Ituzaingó, La Cruz, Santo Tomé, Paso de los Libres, Monte Caseros y Corrientes. Como asítambiéna los sponsors locales, Cooperativa San Francisco, FCDeportes, Aguas del Rincón,PintureriaM2, CalzadosLequip, NovedadesPanambí, Tiki Restaurant y Radio Más 91.5. Y los sponsors del Circuito 2020, OSDE, Imperial y STAR SA.

GRAN CIERRE INTERNACIONAL

La XII edicióntendráesteaño un gran cierrecomobroche de oro. Seráen una nuevasede, con nuevos amigos y una noche spectacular en los CarnavalesEncarnacenos. El sábado 22 de febreroenEncarnación, Paraguay, en las instalaciones de Encarnación Rugby Club, se disputará por primeravezestetorneoenmarco del Circuito de Rugby de Verano, donde el campeón del Circuitoestrenarásucondición junto a grandesjugadores de la region.

RESULTADOS

Zona A: Por la línea (Monte Caseros) 7 – Ñandubay 7’s 21; Las Ranitas (Paso de los Libres) 19 – Curiyú (Chajarí, ER) 12; Las Ranitas 12 – Ñandubay 7’s 12; Por la línea 26 – Curiyú 12; Ñandubay 7’s 0 – Curiyú 7; Las Ranitas 14 – Por la línea 17.

Zona B: Yegueros (Monte Caseros) 45 – Chuavechito (CuruzúCuatiá) 7; Cuervos Imperial (Corrientes) 21 – San Martín (San Jaime, ER) 19; Cuervos Imperial 54 – Chuavechito 0; Yegueros 12 – San Martín 26; Chuevechito 7 – San Martín 45; Cuervos Imperial 35 – Yegueros 0.

Final Copa de Bronce: San Martín 14 – Ñandubay 7’s 7.

Final Copa de Oro: Cuervos Imperial 31 – Por la línea 0.