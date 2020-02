Copacabana no logró suspender la fecha

Copacabana no pudo lograr que se cambie la fecha del jueves del show de Comparsas. Habían manifestado en las redes sociales la reprogramación porque sus trajes se encontraban mojados luego de la lluvia que hizo suspender el espectáculo pautado para el miércoles. La lluvia que cayó esa noche obligó a suspender la segunda jornada del show de comparsas cuando este estaba por comenzar. A raíz de esto, los más afectados fueron los integrantes de la comparsa del Loro, quienes ya se encontraban en el Anfiteatro Cocomarola y sufrieron la consecuencias por la abúndate agua caída. “No estamos en condiciones porque los trajes están completamente mojados. Llovía más adentro que afuera”, había comentó Susana Pereyra, Secretaria General de Copacabana.

“Evaluamos el pedido de Copacabana pero es imposible cambiar la fecha”, confirmaría horas después el referente de AKE Music, Aquiles Sojo, que lamentó lo sucedido, pero reconoció que no existen otras fechas posibles para reprogramar.

“El show de comparsas se llevará a cabo (por anoche) porque no existen otras fechas posibles. El domingo que era una fecha de back la dejamos por si lloviera mañana en la noche de corso, pero de igual modo está pronosticado lluvia para ese día así que es muy jugado”, dijo Sojo.