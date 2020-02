Con Bianchi, era a la inversa

Martín Palermo, uno de los máximos ídolos de la historia de Boca, fue consultado acerca de qué hubiera pasado si, en la final de la Copa Libertadores en Madrid, se hubieran enfrentado el Xeneize de Carlos Bianchi y el River de Marcelo Gallardo. “Obviamente que podría haber sido todo a la inversa y los que estábamos festejando éramos nosotros, pero es una ilusión óptica de un futuro, de un pasado que es irreal”, afirmó el Titán.

“No puedo ser ciego y no destacar lo que viene haciendo River en este último tiempo por mantenerse y consolidar su rendimiento durante mucho tiempo. Fue un equipo que tuvo su recambio y siempre se mantuvo y se ha consolidado como protagonista. Da gusto verlo jugar. No hay que ser necio y destacarlo también”, reconoció Palermo.

“De alguna u otra manera en alguno de esos dos partidos uno o dos goles habría hecho, pero cambiar alguno por los que hice, difícil. Todos fueron importantes, más allá del rival, y tienen su valor. Seguramente en mi cuenta personal tendría 237 ó 238, y no 236”, concluyó.