Cassani reconocido por los Héroes de Malvinas

El Presidente de la Cámara de Diputados Pedro Cassani, recibió a los ex soldados Julio Palacios, Santos Tabares, Roberto Velázquez, Roberto Ghelardi y Rubén Velozo, en representación del Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas de Paso de los Libres “2 de Abril”, quienes, en un sencillo acto, le hicieron entrega de un presente, en agradecimiento por la presentación del proyecto parlamentario, que luego se convirtiera en Ley 6488, de donación de inmueble para esta delegación; y por el apoyo constante a la causa “Malvinas”.

Cassani confirmó que este año continuará el programa creado en la Cámara de Diputados, que promueve el encuentro fraterno de nuestros héroes con jóvenes estudiantes, a fin de que éstos los conozcan personalmente y los valoren como “parte viva de la historia argentina, donde Corrientes tiene protagónica participación”.

Cassani es autor además de otras leyes, como la 6436 de “Homenaje patrio post mortem a héroes de Malvinas”, que incluye, entre otros detalles la donación de una bandera argentina y una bandera oficial de la Provincia de Corrientes a su familia, con las que se cubrirá el féretro y colocará una placa en lugar donde quede sepultado o se depositen sus cenizas, con una leyenda alusiva a su condición de “Héroe de Malvinas”; además de otros honores por parte de la Provincia de Corrientes, en agradecimiento por “haber dado la vida” (aunque no haya caído en combate).