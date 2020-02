Cardozo llamó a sumarse en la “lucha contra el Dengue”

El titular de Salud Pública de la Provincia, Ricardo Cardozo, remarcó que el compromiso ciudadano en la lucha contra el Dengue es fundamental, más allá de las acciones del estado. Detalló que el equipo de cartera trabaja “fuerte en terreno todos los días, realizando charlas informativas con la comunidad, controles vectoriales y coordinando descacharrados con los municipios”.

No obstante a los trabajos del Estado, a través de Salud, Cardozo dijo que “la actitud ciudadana es fundamental para combatir el dengue, por eso llamamos a la población a sumarse, a revisar sus patios, eliminando los posibles criaderos de mosquitos” y remarcó: “Sin criaderos, no hay huevos, por lo que es simple, no hay Dengue”. “Hay que reforzar el mensaje, instamos a la comunidad a analizar, repensar, si van a viajar los lugares donde hay casos”, aseveró.

Se insiste en la importancia de la prevención, instando a la población a eliminar los recipientes con agua que puedan servir como criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor del Dengue, y al uso de repelente, además de realizar la consulta al médico ante la aparición de síntomas.

Los trabajos se realizan de forma articulada entre Salud Pública, los municipios, como en el caso de la Capital, y el equipo de Coordinación de Vectores de la Nación.