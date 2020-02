Asaltaron a no vidente por segunda vez en pocos meses

Ayer en horas de la mañana, dos personas a punta de cuchillo amenazaron y robaron a Juan Carlos Barrios, un trabajador del Hospital Vidal no vidente. Esperaba el colectivo en la esquina de las calles Elías Abad y Garcilaso De la Vega en el Barrio Galván cuando los delincuentes lo abordaron llevándose sus pertenencias.

El atraco ocurrió alrededor de las 06:00 en esa esquina donde Barrios esperaba un colectivo para llegar a su trabajo en el nosocomio estatal. Los malvivientes se llevaron un bolso con algo de dinero y documentaciones varias.

Juan Carlos vive en el Barrio Caridi y cada mañana camina hasta esa intersección para tomar el transporte público. El trabajador pidió más presencia policial.

“Es la segunda vez que me roban. Uno me puso un cuchillo en la mano, y el otro en las costillas. Por supuesto que le di lo que tenía. Antes había policías casi siempre, pero ahora no están nunca, o solo a veces”, denunció en La Dos.