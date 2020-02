Árbitros SADRA denuncian discriminación y aprietes

16 Árbitros del SADRA, hace un año no son designados para dirigir, aunque la AFA sigue pagándoles el sueldo. “Pezzotta me dijo que si no renunciaba al gremio no iba a dirigir más”, acusó Martín Grasso, quien estaba a punto de dar la prueba exigida por FIFA para ser internacional.

La crisis del arbitraje argentino se refleja en los polémicos fallos de cada fin de semana. También, fuera de los márgenes del campo de juego. Y aunque Federico Beligoy asegura que los hombres del silbato están pasando “su mejor momento” (sic), la sensación que tiene el Director de Formación Arbitral está muy lejos de la realidad. Un conflicto gremial hace crujir la interna de los referís. Con jueces que aseguran ser discriminados por la AFA por pertenecer al SADRA (Sindicato de árbitros de la República Argentina). Denuncian aprietes, corrupción, injuria laboral y hay una causa abierta en el Juzgado número 54. Son 16 y no son designados para dirigir, en algunos casos, hace un año.

Los 12 árbitros apartados cobran un sueldo de garantía de 23 mil pesos que representa el pago de dos partidos que no dirigen porque no son convocados. “Acá hay una cuestión alimentaria. Les están reduciendo el salario a más de la mitad. Hay una práctica desleal de la AFA. Los sacaron del circuito porque representan al SADRA”, dice Guillermo Marconi, secretario general del gremio. De 11 mil afiliados, unos 800 renunciaron en masa.