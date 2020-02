Abrió puerta de una casa a las patadas y entró a robar

Un hombre ingresó a robar a una casa donde se encontraba una madre con sus dos pequeños hijos. El delincuente tiró la puerta de manera violenta y lastimó a la mujer. Al parecer se encontraba bajo los efectos de algún estupefaciente ya que estaba descalzo y orinó en el living del domicilio. “Me entraron a robar alrededor de las 6:50 de la mañana. Mi marido fue a trabajar, llavee la puerta y fui a acostarme con mis hijos. Me abre la ventana y le pregunto qué quiere, que voy a llamar a la policía. Cierro la ventana y me dice que mi marido le pidió un celular. Estaba re dado vuelta”, relató Noelia en LT 7.

El delincuente tiró a abajo la puerta e ingresó al domicilio. Apuntó con un cuchillo de tipo carnicero a Noelia y la amenazó. “Le forcejee con todo, pedí auxilio. Me tira al piso, me manotea un celular que era de la empresa de mi marido que lo dejó sobre la mesa”. “Me dejó una marca en la zona abdominal y en el brazo”, indicó al borde del llanto. Posteriormente escapó y Noelia procedió, en estado de shock, a perseguirlo. Un vecino intentó ayudarla pero el delincuente lo apuntó con el cuchillo. “Se metió en el escampado que está acá a dos cuadras. La vez pasada se lo vio corriendo descalzo con una garrafa en el hombro”, señaló.