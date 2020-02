10 partidos caducaron personería

La jueza electoral María Eugenia Herrero les notificó la caducidad de su personería a 10 partidos políticos, por no cumplir con varios requisitos establecidos por la ley electoral, entre ellos, el piso del 3 por ciento de los votos en las últimas contiendas electorales, y el 2% en dos elecciones sucesivas.

Tras la decisión de Herrero, en los próximos comicios no podrán participar, el partido Socialista, la Coalición Cívica, Siempre Corrientes, Partido Federal, Conservador Popular, MID, Kolina, Es posible, Laborista y Forja. Las agrupaciones partidarias ahora apelarán la medida.

Daniel Arce, del partido Kolina, confirmó en declaraciones a radio Dos, la existencia de la disposición judicial. Calificó la medida de “preocupante”, y que realizarán la defensa institucional. “El Sistema político de Corrientes es de alianzas, las boletas están representando a una alianza, los legisladores entran por cantidad de votos de los partidos que integran la alianza, sino los legisladores ahora, con este criterio, no tendrían legalidad”, expresó Arce para insistir que “los legisladores serían ilegales, porque entraron por votos de los partidos de la alianza”.

Un mínimo de 3.494 afiliados

La Cámara Nacional Electoral estableció la cantidad mínima de afiliados que deben tener los partidos políticos en el país para el año 2020, y en el caso de Corrientes se fijó un piso mínimo de 3.494 afiliados.

A partir de la última reforma electoral (ley 26.571) los partidos políticos deben tener, permanentemente, una cantidad de afiliados no menor al 0,4% de los electores del distrito, hasta el máximo de un millón. Ese cálculo se va actualizando de acuerdo a registros de la Cámara Nacional Electoral.

El piso vigente en Corrientes para 2019 era de 3.409 afiliados, índice al que tuvieron que llegar numerosos partidos para poder subsistir y participan de los actos comiciales del año pasado.

En la región, el piso de afiliados para partidos de Chaco es 3.787, Formosa 1.839 y Misiones 3.704 afiliados.

En los distritos con más de 1.000.000 de electores, se requiere un mínimo de 4.000 afiliados.