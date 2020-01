UTA amenaza con un Paro total

Representantes de UTA Corrientes anticiparon que el miércoles podrían ir al paro total por 24 horas al no percibir los salarios del mes de diciembre. Según indicaron, esperarán hasta el cuarto día hábil del mes para cobrar sueldos y de no hacerlo, iniciarán con la medida a partir del primer servicio del 8 de enero. Aguardan respuestas por parte de los empresarios.

El gremio aseveró además que desde la Subsecretaría de Trabajo “no quisieron” recibir la presentación (haciendo referencia a la inscripción de la medida de fuerza). Horas atrás enviaron una carta documento a las empresas prestadoras del servicio de transporte público en Corrientes.

El documento tiene como objetivo informara que hasta el 7 de enero tienen plazo para abonar los sueldos del mes de diciembre, y de no cumplir con la fecha estipulada, los trabajadores iniciarán un paro total