Se vienen los equipos tucumanos

El segundo weekend del Torneo Argentino de Clubes 2020, que se jugará el próximo viernes y sábado, pondrá a Regatas Corrientes frente a los equipos tucumanos de Instituto Pellegrini y Tucumán Gimnasia. Los partidos arrancarán a las 21:00. El plantel del Club de Regatas Corrientes inició su preparación para el segundo weekend del Torneo Argentino de Clubes 2020 (ex Liga A2), que organiza la Federación del Vóleibol Argentino (FeVA). El equipo bajo la conducción técnica de Maximiliano Ledesma viene entrenando por la mañana, desde las 10:00 en la Dirección de Deportes de la Provincia (Albergue Deportivo), y por la noche, desde las 21:00 en el estadio “José Jorge Contte”. Regatas arrancó con una clara derrota frente a Policial de Formosa, uno de los candidatos al título y en busca del ascenso, en set corridos, con parciales de 15/25, 20/25 y 17/25. De allí que este viernes y sábado, en el segundo weekend, el “remero” buscará su primer triunfo en la competencia ante los rivales tucumanos de Instituto Pellegrini y Tucumán Gimnasia. Instituto Pellegrini viene de caer de visitante ante Salta Vóley por 3 set a 0, con parciales de 29/27, 25/17, y 25/22. Tucumán Gimnasia, también ante Salta Vóley a domicilio ganó en set corridos con parciales de 25/20, 25/19, y 25/16.

POSICIONES

Cumplido el primer weekend, las posiciones del Grupo “A”, quedaron de la siguiente manera: 1- Policial de Formosa (1 triunfo, 0 derrota) 3 puntos, 2- Salta Voley (1-1) 3, 3- Tucumán Gimnasia (1-0) 3, 4- Instituto Pellegrini (0-1) 0, y 5- Regatas Corrientes (0-1) 0 unidades.

SEGUNDO WEEKEND

24/01/20 21,00 Regatas Corrientes vs. Instituto Pellegrini

24/01/20 22,00 Policial vs. Tucumán Gimnasia

25/01/20 21,00 Regatas Corrientes vs. Tucumán Gimnasia

25/01/20 21,30 Policial vs. Instituto Pellegrini