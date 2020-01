Roban en las Escuelas Nº 345 y Nº 353 de Corrientes

Se registraron otros dos casos de robo en escuelas de la ciudad. El primero ocurrió en la Escuela Nº345 del barrio Laguna Seca y el segundo en la Escuela Nº 353 en inmediaciones del anfiteatro Cocomarola (Santa Cruz al 1600).

De la Escuela 345, “Capitán Granaderos Francisco R. Ortiz”, ubicada en Pitágoras y Susini, los delincuentes se robaron una consola, el parlante y micrófonos.

La directora Delia Salazar en declaraciones radiales señaló que “la vicedirectora recibió un llamado de que un ventilador estaba prendido, fue hasta la escuela y se encontró que el portón estaba abierto. Violentaron la biblioteca y llevaron una consola, un parlante y un micrófono, también violentaron algunos armarios y la puerta de la sala de maestros”, detalló. “Ya realizamos la denuncia correspondiente y nos preocupa porque ahora que no hay actividades la escuela es blanco de robos”, dijo la docente.

De la Escuela 353 “Felix María Gómez”, ubicada por calle Santa Cruz al 1600, ayer por la tarde malvivientes ingresaron por tercera vez en menos de 15 días. Se robaron al menos seis ventiladores recientemente adquiridos. “Es el tercer robo que sufrimos en 15 días”, aseguró Silvia Zabala, directora del establecimiento para aseverar que “sentimos mucha impotencia. No sabemos qué hacer. Necesitamos una guardia policial permanente, porque no es suficiente tener patrullaje constante”, sostuvo la docente.