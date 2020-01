El presidente de Arsat se atornilló al cargo y exgerente de Aerolíneas Argentinas pide $418 millones de indemnización. Raúl Martínez pretende mantener un cargo en la empresa de telecomunicaciones. Juan Uribe PIDE Al Estado casi $12 millones por mes trabajado. Raúl Martínez, ex presidente de Arsat, y Juan Ignacio Uribe, ex gerente de RRHH de Aerolíneas Argentinas, reclaman indemnizaciones millonarios por haber trabajado en las empresas estatales. A casi dos meses del recambio de gobierno, la herencia “M” comienza a brotar por todos lados. A los escándalos por los pagos de AySA a Boca Juniors, las obras públicas inconclusas, el sobre con u$s10.000 en el Ministerio de la Producción, los créditos a la cerealera Vicentín y los gastos en el Senado, ahora se suma un alto funcionario que se atornilló a su cargo en Arsat y un ex gerente de Aerolíneas Argentinas que exige una indemnización de $418 millones al Estado. Martínez fue presidente de Arsat durante la gestión de Macri. No se quiere ir de la compañía estatal sino cobra una millonaria indemnización por sus servicios.