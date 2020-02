Pescó un dorado de 24 kg y lo devolvió al río Paraná

Un turista de Tucumán logró una pieza de 24 kilos y 1.03 metros en inmediaciones de Paso de la Patria. “No lo podía creer, lloraba de la emoción”, contó a radio Dos el guía que lo acompañó.

El pescador deportivo tuvo la tarde más emocionante de su vida y, en un gran gesto, devolvió el “bicho” a su hábitat natural. El afortunado, Roberto Carrera, es tucumano, logró una pieza descomunal de 1.03 metros de largo.

“La sensación del cliente era indescriptible, no lo podía creer. Pensé que era un surubí por como peleaba. Hace nueve años pesca conmigo y nunca sacó un dorado tan grande”, contó Martín Alegre, el guía que acompañó a Carrera para agregar que “lloraba de la emoción. Teníamos que pescar todo el día pero con esa captura decidió no pescar a la tarde”.

Alegre es además un habitual colaborador de la campaña de marcado de peces y se refirió a la situación de la pesca deportiva en la zona: “Hasta donde yo veo todos los peces grandes se largan, aunque se siguen matando muchos de 7, 8 kilos. No tenía más marcas pero yo siempre marco, porque así se logra más concientización de la gente. El turista que quiera matar al ver que está marcado no lo mata. Hay que procurar que más gente se sume; lo más lindo es sacar un bicho de ese tamaño y volver a largarlo. Es la mejor sensación que hay”, detalló el guía.