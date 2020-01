No encontraron a Cristián Schaerer en el Imboa

Colminó en Brasil la búsqueda del cuerpo de Cristian Schaerer con “resultado negativo”, señaló el fiscal federal de Corrientes Flavio Ferrini. Se había realizado el dragado del arroyo Imboa, en Uruguayana, Brasil, tras el aporte de un testigo de identidad reservada, aunque se contrastaba con la versión del padre del joven.

Cristian Schaerer fue secuestrado el 21 de septiembre de 2003 y pese a haberse pagado el rescate, nunca más se supo de él.

Ferrini dijo que culminaron con “resultado negativo” los trabajos desplegados hasta ayer 7 de enero, para dar con el cuerpo del joven, en el arroyo Imboa de Uruguayana, un afluente del río Uruguay. Se llegó a este punto, luego de que un testigo de identidad reservada declarara en la causa que los restos del estudiante correntino, secuestrado en la puerta de su casa de la capital correntina, habían sido depositados allí por los autores del hecho. Este dato contrasta con lo declarado en su momento por su padre, el ex ministro de salud Juan Pedro Schaerer, quien también lo buscó y aseguró que estuvo a metros de su hijo, pero no lo pudo rescatar porque no reviso la casilla donde estaba secuestrado en tierras paraguayas.