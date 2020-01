Muere calcinado al incendiarse una casa

Un hombre murió calcinado luego que las llamas devoraran una casa. Ocurrió el martes en el Paraje Guayquiraró de Esquina. La ex mujer fue detenida por la policía.

El siniestro se registró alrededor de las 23. Intervino la Comisaría de Distrito de Pueblo Libertador. Las pérdidas materiales no fueron lo peor, sino la muerte de una persona de apellido Quiroz de 48 años, quien fue hallado sin vida una vez que los Bomberos Voluntarios lograron controlar las llamas.

El domicilio en donde sucedió pertenece a la ex pareja de la víctima. Quiroz había recuperado su libertad el 23 de enero, ya que se encontraba detenido por denuncia de violencia de género.