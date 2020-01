Listos para recibir a Salta Vóley

El tercer weekend del Torneo Argentino de Clubes 2020 se jugará el próximo fin de semana, oportunidad que Regatas Corrientes recibirá a Salta Vóley. El partido se jugará el domingo, desde las 21:30. El plantel de Regatas comenzó su preparación para el tercer weekend del Torneo Argentino de Clubes 2020 (ex Liga A2), que organiza la Federación del Vóleibol Argentino (FeVA). Su cuarta presentación será el domingo cuando reciba a Salta Voley, en partido que se jugará en el estadio “José Jorge Contte” desde las 21:30 horas; con entrada libre y gratuita. El equipo remero, bajo la conducción técnica de Maximiliano Ledesma, viene de lograr su primer triunfo en la competencia, el viernes de local, ante Instituto Pellegrini de Tucumán por 3 set a 2, con parciales de 26/28, 25/15, 25/15, 20/25, y 15/12. Cerrando el segundo weekend, Regatas no pudo confirmar su primer triunfo, y también de local cayó ante Tucumán Gimnasia en set corridos, con parciales de 22/25, 16/25 y 17/25. Ledesma se mostró disconforme tras la última actuación. “No jugamos en equipo”, dijo y anticipó que esta semana será de mucho entrenamiento pensando en dar vuelta la imagen ante Salta Voley.

TERCER WEEKEND

Sábado 1 de febrero. 21:30 hs. Instituto Pellegrini vs. Tucumán Gimnasia. 21:30 hs. Policial vs. Salta Voley.

Domingo 2 de febrero: 21:30 hs. Regatas Corrientes vs. Salta Voley.