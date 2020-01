Liberan más de 12 millones de dosis de vacunas retenidas en la Aduana

La ley de emergencia sanitaria permitió liberar las vacunas sin pagar los once millones de dólares que el Estado debía abonar en concepto de impuestos a las importaciones.

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, participó el viernes al mediodía de la liberación del primer lote de un total de 12,4 millones de dosis de vacunas que estaban retenidas en la Aduana del aeropuerto internacional de Ezeiza, y dijo que en un plazo de 15 días “va a haber stock de vacunas en todas las provincias”.

“Hoy sacamos alrededor de un 8 por ciento de los 12,4 millones de dosis que comenzaron a llegar al país el pasado 5 de junio”, dijo González García a la prensa en la Terminal de Cargas Argentinas (TCA) de la Aduana, donde se inició el proceso de distribución en camiones tras retirar las dosis de cámaras de frío donde permanecieron almacenadas. “Estamos retirando el primer envío de 12.400.000 dosis de distintas vacunas que habían llegado desde junio hasta ahora y que no se habían retirado. Eso se solucionó con nuestra voluntad política y además con la inclusión en la emergencia social, económica y sanitaria de manera tal de no pagar los aranceles y las tasas en la Aduana”, explicó el ministro. La ley de emergencia sanitaria permitió retirar las vacunas sin el pago de 11 millones de dólares en concepto de impuestos a la importación.

“Hoy (por ayer) liberamos para uso de los argentinos un 10 por ciento de las vacunas que estaban vergonzosamente retenidas desde hace meses. Solo un Estado indiferente puede haber permitido que esto suceda. Además causaron más daño porque hay que abonar el costo de intereses retrasados dentro de los 30 días”, indicó el funcionario durante el operativo en que fueron liberados 4 de los 49 embarques.