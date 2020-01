Liberan a violador para que pueda ir a la universidad, apelarán la medida

Una niña de 14 años fue violada en Goya por un joven de 17 años, que luego la dejó desangrada e internada en el hospital regional de esa localidad, a punto de morir, pero fue liberado para que pueda estudiar. El juez de la causa Carlos Balestra, hace una semana le había beneficiado con prisión domiciliaria para sorpresa de la querella. Denuncian que en forma arbitraria, el pasado sábado, 4 de enero, Balestra dictó resolución favorable tras el pedido de la madre del imputado, quien también es funcionaria judicial, para que su hijo pueda ir a Corrientes a la universidad y no atrasarse en sus estudios.

Hasta el momento la querella no fue notificada pero familiares de la niña abusada adelantaron que pedirán la revocatoria de la polémica decisión judicial al tiempo que preparan una marcha de repudio.

La carátula de la causa es supuesto abuso sexual con acceso carnal. Fuentes judiciales afirman que no existen antecedentes sobre una decisión similar.

El caso ocurrió el 27 de diciembre cuando la víctima, debió ser asistida en el Hospital Regional Camilo Muniagurria, debido a que tuvo un sangrado. El abusador era un menor de 17 años.

Todo habría comenzado por redes sociales, lugar donde intercambiaban chat por Facebook y se conocieron el viernes 27 en una fiesta de noche. Al salir, él la invita a ir a su casa, le había dicho que cuando llegaran llamarían a la mamá para que la busque. El joven en ese momento la lleva a su habitación y allí la obliga a tener relaciones sexuales, ante el pedido de auxilio de ella. Los padres que están en la vivienda se encontraron con un cuadro terrible donde había sangre por todos lados, la chica decía me voy a morir. Los padres del violador la llevaron al hospital.

La víctima de 14 años recién cumplidos, en los próximos días declarará ante cámara Gessel.