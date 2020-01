Informe oficial destruye mentira de Macri y Dietrich por obras de vialidad

El ex ministro de Transporte de Mauricio Macri, Guillermo Dietrich, y el ex titular de Vialidad Nacional en el gobierno de Cambiemos, Javier Iguacel, se fueron de la gestión con más mentiras que obras ejecutadas. Un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) destruye lo actuado en la administración macrista en una de las mayores promesas amarillas: el “Plan vial Federal 2016-2019”.

En ese marco, Macri había anunciado que en su gestión se habían construido 7.500 kilómetros de nuevas autopistas y rutas seguras. Sin embargo, un documento de la Unidad de Auditoría Interna, al que accedió El Destape, detectó que hasta 2018 hubo “un bajo grado de avance”.

No solo eso, también deja mal parado a Macri. Pese a lo que dijo en medios y actos, oficialmente, el desafío de Cambiemos eran “2.800 kms. de autopistas, 4.000 kms. y 13.000 kms. con una inversión de 200.000 millones de pesos”. Más grave aun, es el análisis sobre el programa Rutas Seguras ya que “prácticamente no registra avances”. En relación a esto, describe: “Se ejecutaron 6 de los 4.000 kms., un 0,15% de lo anunciado”.

En cuanto a las estadísticas relevadas, en el período 2016-2018, surge que solo se finalizaron 365 kilómetros de autopistas iniciadas a partir de 2016, “lo que representa un 13% de los 2.800 kms.” previstos en el plan. Sobre las pavimentaciones realizadas, detalla que se hicieron 1832 kms. y rehabilitaciones en 6144 kms., “lo que en conjunto representa un 61% de los 13.000 kms. previstos”.

En resumen, se registraron “primordialmente” obras de repavimentación y “escaso y nulo avance” en los programas Autopistas y Rutas Seguras. Asimismo, el informe advierte la discriminación que hizo Cambiemos al momento de realizar obras. “Concentración de obras en los distritos que poseen una mayor densidad de Red Vial y un mayor tránsito, y escasa asignación de obras a las provincias más alejadas y menos pobladas del país”, describió.

En este contexto, Dietrich e Iguacel podrían ver comprometido todavía más su frente judicial. De hecho ya están imputados por un millonario negociado en los peajes.

Fue tal la negligencia en el diseño del plan macrista, que Cambiemos no precisó los puestos de control de cargas a remodelar o construir, con “significativos atrasos en el cumplimiento de las metas previstas” en este punto. Por último, de acuerdo a lo que se desprende en el informe, “no se contempló la conclusión de obras que estaban paralizadas o neutralizadas y presentaban un importante grado de avance”.

La auditoria es tan lapidaria que hasta dejó sin palabras a la gestión de Dietrich. Según reza el documento, tras darle la posibilidad de que opine sobre estas observaciones, “en virtud de no haberse recibido respuesta y al encontrarse vencido el plazo para emitir comentarios, se considera que las mismas tienen carácter de definitivas”.

Graves faltas marcadas en este informado en los primeros tres años del macrismo. Falta el de 2019 que, según estiman fuentes oficiales, será aún más duro. El ajuste, la recesión y el incremento brutal de la deuda externa llevaron a paralizar las obras y ni se iniciaron nuevas.