Incautan más de 350 kilos de carne de faena ilegal

La policía detuvo a dos hombres y secuestraron productos cárnicos que no eran aptos para el consumo humano. El procedimiento se llevó a cabo sobre la ruta nacional 118, Segunda Saladas, lograron secuestrar un total aproximado de 350 kilogramos a la altura del kilometro 3.

Efectivos del PRIAR (Policía Rural e Islas y Ambiental Rural) de Saladas junto con Personal de la Comisaria de Distrito

Según fuentes oficiales, los efectivos realizaban sus tareas de rutina cuando se percataron de la presencia de un Renault, el cual no sólo denotaba una sobrecarga sino que evidenciaba a simple vista que transportaban carne de faena ilegal. Fue interceptado por los oficiales, quienes solicitaron que exhibieran el contenido de la parte trasera del vehículo.

Tras evaluar la situación, y con las formalidades pertinentes, se procedió a secuestrar la carne, la cual no era apta para consumo humano y además se aprehendió a los dos sujetos involucrados, dejándolos a disposición de las autoridades. Seguidamente, se realizó la incineración de la carne, correspondiente a este tipo de casos y se secuestró de manera preventiva el vehículo automotor a fin de continuar con las diligencias correspondientes de rigor.