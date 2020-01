Dieron de alta a la mujer baleada, el remisero aun sigue grave

La mujer que fue hospitalizada ayer tras una balacera en horas de la tarde en pleno centro de la ciudad, luego ser herida por su ex pareja fue dada de alta. Había recibió un disparo en la mano izquierda, y ahora se recuperará en su casa. Mientras que el conductor del Chevrolet Agile, Mario Fabián Blanco, permanece hospitalizado con dos proyectiles alojados uno en el en maxilar y otro en la base del cráneo. Será intervenido quirúrgicamente en el transcurso de la jornada de este viernes. El agresor se suicidó minutos después del ataque.

En la tarde de este jueves, dentro de un Chevrolet Agile se encontraba Blanco de 43 años y Neli Medina de igual edad, cuando fueron atacados a balazos. La ex pareja de Medina, Eduardo Livio de 54 años. Los atacó a balazos, luego se dio a fuga y fue encontrado minutos después sobre calle Ituzaingó, casi Av. Ferré dentro de su automóvil y con un disparo en la cabeza. Livio fue trasladado al Hospital Escuela y pese a los esfuerzos médicos, horas más tarde murió.

El hecho ocurrió alrededor de las 17.30, sobre calle San Lorenzo (entre Hipólito Yrigoyen y San Martín). Nely ingresaba a su trabajo (una conocida panadería), cuando fue atacada a balazos por su ex pareja.

Medina y Livio estaban separados desde hace tiempo. Ambos tenían 4 hijos en común, todos mayores de edad. La mujer vivía en una casa del barrio 17 de Agosto y el hombre en zona de la Terminal de Ómnibus.