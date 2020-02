Debutan los equipos correntinos

Este domingo 2 febrero se jugará la 1ª fecha del Torneo Federal Regional Amateur (TFRA) bajo la órbita del Consejo Federal del Fútbol Argentino (CFFA). Por Corrientes, participarán nueve equipos correspondientes a siete ligas afiliadas al organismo madre del interior y adheridas a la Federación Correntina (FECOF) que, por supuesto, acompañará a sus representantes. Días atrás se conoció la composición de las diferentes zonas en todos los puntos del país, y particularmente para los clubes correntinos que fueron divididos en tres grupos con la misma cantidad de equipos, y los cuales tendrán su punto de partida este fin de semana. En la Zona III están Victoria de Curuzú Cuatiá (libre en la jornada inicial), Sportivo Santa Lucía de la ciudad homónima y perteneciente a la Liga Goyana, y Barrio Norte de Bella Vista; en la IV van los capitalinos Cambá Cuá y Ferroviario F.C., más Defensores de San Roque histórico de la Liga Bellavistense (libre); mientras que, en la V están Genaro Berón de Astrada de Santo Tomé (también libre), Puente Seco de Paso de los Libres, y Apinta de Mercedes.

Programación completa

Domingo 2/02: En Corrientes Capital. 17.00 – Cambá Cuá vs. Ferroviario. Estadio: “Juan Carlos Vallejos”, Ferroviario Ctes. Fútbol Club (local C. Cuá). Árbitro: Andrés Franco – Líneas: Nicolás Sosa y Sebastián Azcona (terna local).

En Santa Lucía. 17.00 – Sportivo Santa Lucía vs. Barrio Norte (B. Vista). Estadio: Club Sportivo Santa Lucía. Árbitro: Víctor Cordero – Líneas: Fabián Meza y Julio Ferreyra (terna de C. Cuatiá).

LIBRES

17.30 – Puente Seco vs. Apinta (Mercedes) Estadio: “Agustín Faraldo”, Liga Libreña de Fútbol (LLF). Árbitro: Gabriel Bertrán – Líneas: Jorge Miño y Sebastián Godoy (terna de B. Vista).