Cristiano y Dybala un beso viralizado

Juventus volvió a ganar, estiró la ventaja sobre el Inter y es más puntero que nunca pero todo el mundo habla del festejo entre el portugués y el argentino. Juventus derrotó 2-1 al Parma con un doblete de Cristiano Ronaldo y estiró la ventaja sobre el Inter que horas antes había igualado su partido frente al Lecce pero como la Vecchia Signora sale campeón todos los años ya no es novedoso y todos están hablando del beso accidental entre el portugués y Paulo Dybala que se dieron en el festejo de uno de los goles. Aunque algunos aseguran que engaña el ángulo de la cámara y en realidad no existió, en las redes sociales poco importó eso y los memes no tardaron en aparecer. ¿Habrán querido rendirle homenaje a la época que Maradona y Caniggia se daban un pico cuando coincidieron en Boca?