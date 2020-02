Boca Unidos recibe al líder de la zona

Este viernes por la 17ª fecha del Federal A, Boca Unidos recibirá a Chaco For Ever. Se jugará desde las 21:00 en el estadio Leoncio Benítez con arbitraje de Luis Lobo Medina. Boca Unidos que tuvo fecha libre en la primera fecha de la segunda ronda, recibirá este viernes a Chaco For Ever quien viene de vencer a Douglas Haig 2 a 1 y continuar como líder de la zona. El partido de esta noche marcará el debut de Marini en el Federal A con Boca Unidos, más allá que lo dirigiera hace dos semanas ante San Martín de Formosa por la fase preliminar de la Copa Argentina con victoria por 2 a 1 de visitante.

El equipo de Marini tendrá el debut del experimentado arquero Jorge Carranza quien fue la última incorporación para el aurirrojo. Mientras que el DT todavía no podrá contar con Cristian Núñez quien aún adeuda tres fechas de suspensión. Los convocados por Marini para este encuentro son Jorge Carranza, Cristian Martínez, Rolando Ricardone, Fernando Allocco, Ariel Morales, Leonardo Baroni, Fabio Godoy, Matías Espíndola, Martin Ojeda, Diego Sánchez Paredes, Martín Fabro, Gerardo Maciel, Rodrigo Migone, Raúl Benítez, Gabriel Morales, Antonio Medina, Renzo Reynaga, Lautaro Larrasabal.