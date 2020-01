Batalla Campal en el Paso

Trompadas, patadas y botellazos en una brutal pelea entre jóvenes en Paso de la Patria. Un video de la batalla campal se hizo viran en las redes sociales. Hubo varios heridos en la pelea. Afortunadamente no hubo que lamentar víctima fatal.

En este nuevo episodio de violencia hubo corridas, trompadas, patadas, piedrazos, botellazos y hasta la rotura de un automóvil estacionado.

La pelea entre los muchachos habría durado por más de cinco minutos. En ese lapso no se observa, al menos en el video publicado, a ningún policía de la Villa Turística que intervenga en la riña que afortunadamente no finalizó en tragedia.