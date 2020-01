Baleado por cuatreros de Ovejas

Intentaron llevar ovejas de un campo. El dueño evitó el robo pero recibió varios disparos. Ocurrió en la zo­na ru­ral de Es­qui­na. Se pre­su­me que los au­to­res fue­ron cua­tre­ros que le in­ten­ta­ron sus­tra­er los ovinos. Sucedió en horas de la noche en el Pa­ra­je Tran­que­ra Ca­de­na, De­par­ta­men­to de Es­qui­na, a 15 ki­ló­me­tros del cen­tro de esa ciu­dad. Allí Ra­món Es­pi­no­za de 56 años com­par­tía una ce­na con ami­gos cuan­do es­cu­chó rui­dos ex­tra­ños pro­ve­nien­tes de los ani­ma­les, por lo que fue al co­rral. Al lle­gar al lu­gar sor­pren­dió a quie­nes es­ta­rí­an in­ten­tan­do lle­varlas.

Es­pi­no­za en­cen­dió la lin­ter­na y fue cuan­do re­ci­bió un dis­pa­ro de ar­ma de fue­go en la ro­di­lla, de ma­ne­ra que de­ci­dió que­dar­se quie­to en un lu­gar. En ese ins­tan­te es­cu­chó más de­to­na­cio­nes que por for­tu­na no le acertaron. Es­pe­ró a que los cua­tre­ros se re­ti­ren del lu­gar pa­ra co­mu­ni­car del he­cho a la Po­li­cí­a. Es­pi­no­za fue tras­la­da­do al hos­pi­tal San Ro­que, don­de per­ma­ne­ce en cui­da­dos mé­di­cos, con le­sio­nes le­ves.

“El dis­pa­ro en la ro­di­lla iz­quier­da tie­ne ori­fi­cio de en­tra­da y sa­li­da afor­tu­na­da­men­te no im­pac­tó en la ve­na fe­mo­ral” di­jo una voz ofi­cial. Se re­a­li­zó el con­teo de las ove­jas y no hu­bo fal­tan­te de nin­gún ani­mal.