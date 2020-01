Apareció ahorcado en Corrientes el hombre que desapareció en Quilmes en Año Nuevo

Rubén Esains, el hombre que desapareció el último martes en Quilmes y era buscado por su familia, apareció ahorcado en un campo de la provincia de Corrientes, informó el fiscal de la causa, Leonardo Sarra. Esains de 59 años fue visto por última vez el 31 de diciembre en la localidad bonaerense, antes de la fiesta de Año Nuevo.

Antes de tomar la trágica decisión, Esains escribió una carta para explicar los motivos: no pudo soportar el escrache que sufrió por realizar exhibiciones obscenas en un colectivo.

“Aparenta ser un suicidio en un árbol. Dejó una carta en la que manifestó que no podía soportar ese escrache que había sufrido en Facebook a través de la viralización de un video obsceno”, confirmó el fiscal en TN.

Marilyn, su hija, había explicado a TN.com.ar que había acordado reunirse con él para celebrar la llegada del 2020, pero que nunca pudieron comunicarse: “Tenía que pasar a buscar a mi hermana a las 20.30 y no fue. Entonces fuimos a su casa y no estaba”. Ante esa situación, la familia hizo la denuncia en la Comisaría 1° de Quilmes. También dieron aviso a los hospitales, el SAME y la morgue judicial. Esains se llevó la billetera y la moto. Con ese vehículo se fue hasta Corrientes, donde decidió quitarse la vida.