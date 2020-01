Macri culpó a sus ex funcionarios por la deuda y atacó a la UCR

Mauricio Macri reapareció desde su descanso de Villa La Angostura y en una charla con dirigentes del PRO responsabilizó a sus ex funcionarios por la debacle económica de su Gobierno y hasta deslizó críticas a la UCR. Sus declaraciones fueron reproducidas por medios locales un día después de la reunión y tensionaron el frente Juntos por el Cambio a días de la primera reunión de la mesa nacional.

“Sentí que tenía sobre mi cabeza a los 44 millones y sabía que no íbamos a poder seguir tomando deuda eternamente, que no podía para ningún lado achicar ese gasto, mismo dentro de Cambiemos había problemas”, señaló.

“Yo siempre les decía a todos ‘cuidado que yo conozco los mercados, que un día no te dan más plata y nos vamos a ir a la mierda'”, recordó luego y contó que la pedían que se quedara “tranquilo”, sin identificar de quién hablaba.

“No se puede tomar deuda eternamente, hay que corregir esto. Después, cuando vino, fue un año y medio que fue una pesadilla”, describió el último año y medio de su Gobierno, en el que pidió 46.300 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional y aun así debió declarar un default interno y cerrar la venta de dólares para que no se vacíe el Banco Central.

Macri también recordó que en medio de la turbulencia financiera pedía “calma”, pero no tenía idea lo que podía pasar. “Decía calma, sin saber si iba a parar, si (el presidente de los Estados Unidos, Donald) Trump se enojaba de vuelta con los Chinos”. “Fue una experiencia increíble porque fue como un momento que me llevaba la energía de todos ustedes, me llevaba, era impresionante todo lo que sentíamos”, describió, según detallaron los medios locales.