Vignolo juró y suma poder a los “Gordos”

Carlos Vignolo, ex titular del Plan Belgrano de la frustrada administración de Mauricio Macri, juró como nuevo Secretario General de la Gobernación, los llamados “Gordos” en la interna radical, recobran presencia y poder en el gobierno radical de Corrientes. Junto al eterno senador Sergio Flinta, integran lo que se conoce como la cooperativa universitaria.

Vignolo regresó a su antigua función de la que partió para convertirse en funcionario nacional y desempeñarse como titular del Plan Belgrano, que para la provincia en obras, no le significó prácticamente en nada. Corrientes se ubicó en la posición número 20 (de 24) de los distritos beneficiados por obras pública durante la gestión de Macri.

“Nosotros tenemos una impronta de trabajo muy fuerte, sabemos que tenes experiencia te conozco hace 30 años, supimos trabajar juntos con lealtad y buen entendimiento”, expresó Valdés tras la asunción a Vignolo, quien también se dedica a la cría de caballos de carrera. Algunos de sus potrillos participan en los Hipódromos de Palermo y San Isidro. También tiene el manejo de algunas empresas constructoras con buenas licitaciones con el Estado.

El conocido “Mono” otro de los considerados de mendigo a millonario del radicalismo en el gobierno, reemplaza a Juan Carlos Álvarez, quien fue electo diputado provincial. “En lo personal me siento honrado por ser elegido para integrar el gobierno”, dijo Vignolo en contacto con la prensa para puntualizar que “la idea de trabajo tiene que ver con el desarrollo, modernización e inclusión con los que menos tienen. Compromiso con el cargo y con la ciudadanía que lo necesita”.

“Ojalá se le dé continuidad al Plan Belgrano. El hecho de tener una mirada especial para el norte del país es muy importante porque es un norte muy postergado con indicadores que duelen”, se conmovió Vignolo.