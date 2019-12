Transexual detenido por el robo millonario a la joyería de Macias

Un tran­se­xual y una mu­jer fue­ron de­te­ni­dos el viernes en En­tre Rí­os co­mo res­pon­sa­bles del ro­bo mi­llo­na­rio a una jo­ye­ría de Go­ya, ocu­rri­do el mar­tes a la no­che cuan­do la aten­ción de la po­bla­ción es­ta­ba cen­tra­da en re­ci­bir la na­vi­dad. Una de las ladronas estaba vestida de Papá Noel.

Las aprehensiones se pro­du­je­ron mer­ced a un in­ter­cam­bio de in­for­ma­ción en­tre las po­li­cí­as de co­rrien­tes y la entrerriana, a par­tir de cuan­tio­sos da­tos reu­ni­dos prin­ci­pal­men­te con fil­ma­cio­nes de cá­ma­ras de se­gu­ri­dad.

La transexual Luz Mía Bár­ba­ra Di Bat­tis­ta de 42 años, quien con an­te­rio­ri­dad res­pon­día a la iden­ti­dad de Exe­quiel Ma­xi­mi­lia­no di Bat­tis­ta, cuen­ta con frondoso pron­tua­rio por al me­nos tres ca­sos re­so­nan­tes de ro­bos. No es la primera vez que detienen.

Jun­to a di Battista la po­li­cía apre­só a Na­dir Oso­rio do Va­lle de 34 años, tam­bién li­ga­da a una ex­ten­sa lis­ta de ilí­ci­tos co­me­ti­dos en va­rias pro­vin­cias. Cir­cu­la­ban en la lo­ca­li­dad de Li­ber­ta­dor San Mar­tín, de­par­ta­men­to de Dia­man­te, en un Fiat Uno acom­pa­ña­das de una ne­na de dos años.

Ape­nas des­cu­brie­ron el gol­pe a la jo­ye­ría “Mó­na­co”, propiedad del ex diputado nacional Macías, se inició la bús­que­da de gra­ba­cio­nes de cá­ma­ras tan­to pri­va­das co­mo ins­ta­la­das en la vía pú­bli­ca. Co­te­jando imá­ge­nes se determinó que es­ta­rí­an in­vo­lu­cra­das dos per­so­nas, mo­vi­li­za­das en un ve­hí­cu­lo au­to­mo­tor. Se ob­tu­vo las ca­rac­te­rís­ti­cas de mar­ca, mo­de­lo y co­lor.

En el asalto sus­tra­je­ron al­ha­jas en oro y pla­ta: pul­se­ras, ca­de­ni­tas, ani­llos, co­lla­res, re­lo­jes, valuadas en 6 millones de pesos.

Pa­ra ingresar al local comercial vio­len­ta­ron la per­sia­na de re­jas con el uso de una ba­rre­ta e hi­cie­ron lo pro­pio con una puer­ta blin­dex. El ne­go­cio se en­cuen­tra ubi­ca­do en ca­lle Jo­sé Gó­mez al 900.

LOS ANTECEDENTES

En agos­to de 2018, di bat­tis­ta ha­bría co­me­ti­do la sus­trac­ción de al­ha­jas y di­ne­ro por 600 mil pe­sos. El he­cho tu­vo lu­gar en Ju­juy, pero el tran­se­xual ca­yó en un con­trol de gen­dar­me­ría en Itu­zain­gó (Co­rrien­tes).

Di Bat­tis­ta y Do Va­lle (do­mi­ci­lia­das en cór­do­ba), tam­bién fue­ron in­ves­ti­ga­das en Sal­ta co­mo res­pon­sa­bles del ro­bo de 3 mi­llo­nes de pe­sos en jo­yas de la ca­sa de un em­pre­sa­rio. Y an­tes de ese he­cho, se­gún una pes­qui­sa po­li­cial, co­me­tie­ron de­li­to si­mi­lar en una vi­vien­da de la ca­pi­tal cor­do­be­sa.

A Luz Mía ro­tu­lan co­mo “ex­per­ta” la­dro­na que, en su­ma de los he­chos, se ha­bría apo­de­ra­do de 12 mi­llo­nes de pe­sos.

El año pa­sa­do, tras per­ma­ne­cer po­co más de un mes de en­cie­rro por el ro­bo a la jo­ye­ría de Ju­juy, di bat­tis­ta lo­gró la li­ber­tad con­di­cio­nal.