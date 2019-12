Ser especial entre goles y almohadas

Lionel Messi entre ser goleador de España y las siestas perdidas por sus hijos. La “Pulga” expresó que ser el máximo anotar de La Liga “es especial”, aunque advirtió que ya no piensa tanto en los goles como en el juego. Dijo que ser padre le cambió los tiempos: “Tenemos un ritmo muy marcado por los chicos. Se me acortaron mucho las siestas”. Messi aseguró que ser “el máximo goleador” de la Liga de España “es especial” por lo que “significa” ese certamen, pero dijo que actualmente sale “menos mentalizado” en convertir y más concentrado en el juego. “Ser el máximo goleador de La Liga, con lo que significa La Liga española, es especial; es uno de los récords más lindos que tengo”, manifestó Messi, quien culminó el semestre como líder de la tabla de goleadores con 13 tantos. El delantero rosarino marcó un gol frente al Alavés y dejó en el segundo puesto a Karim Benzemá, quien se quedó con 12 tantos en la tabla de clasificación. Al hablar de eficacia, recordó que “los primeros años me costaba hacer muchos goles; recuerdo que Etó me decía ‘el día que empieces a hacer goles vas a hacer varios’. Tenía muchas ocasiones de gol y no convertía, pero un día me destapé, entró y a partir de ahí empezaron a entrar todas”.

Ganó u$u750 millones en 10 años

Lionel Messi, en el Top 3 de deportistas mejor pagos de la última década. El delantero de Barcelona ocupa el tercer lugar con ingresos equivalentes a u$s750 millones. El boxeador Floyd Mayweather encabeza la lista. El futbolista de Barcelona Lionel Messi es el tercer deportista mejor pago de la última década según la revista Forbes. El ranking lo encabeza el boxeador Floyd Mayweather, seguido por el portugués Cristiano Ronaldo. Messi embolsó en los últimos 10 años 750 millones de dólares. El número está compuesto por contratos de trabajo y acuerdos de patrocinio. Mayweather acumuló en la última década u$s915 millones. “Quiero felicitar a todos los demás atletas en esta lista y me siento honrado haber logrado estos ingresos de récord”, escribió el púgil en Instagram. El futbolista portugués Cristiano Ronaldo aparece en el segundo puesto del ranking con un ingreso de u$s800 millones. El Top 5 lo completan el basquetbolista LeBron James (u$s680 millones) y el tenista Roger Federer (u$s640 millones). La lista de los 10 mejores la completan los golfistas Tiger Woods (u$s615 millones) y Phil Mickelson (u$s480 millones), el boxeador Manny Pacquiao (u$s435 millones), el basquetbolista Kevin Durant (u$s425 millones) y el piloto de F-1 Lewis Hamilton (u$s400 millones).