San Martín cerró el año en Santa Sylvina

En partido por la undécima fecha de la división Nea del Torneo Federal de Básquet correspondiente al cierre de la gira en el interior del Chaco, San Martín de Curuzú Cuatiá no pudo con Cultural y cayó 82-81. Marco Diez del visitante fue goleador del juego con 31 puntos, mientras que en el local resaltó el trabajo de César Avalle con 19 anotaciones. San Martín que había ganado el viernes 83-85 no pudo con Cultural que presentaba un equipo con dos bajas importantes: Aldo Stacul y Gemán Kravecek. Para destacar el trabajo de los sylvinences que no allanaron el camino del líder de la zona Nea y toma impulso para salir del fondo de la tabla de posiciones en la última fecha. El plantel curuzucuateño sigue siendo el líder de la división Nea y quedó licenciado ya que el fin de semana quedará libre y el torneo entrará en receso desde allí. San Martín volverá a las prácticas el 8 de enero con el fin de prepararse para conseguir la clasificación directa a los Play Off. Se reanudará el 24 de enero y el Santo será anfitrión de Amad en Curuzú Cuatiá.

SÍNTESIS

Cultural 82: Erik Segovia 12, Cesar Avalle 19, Facundo Gómez Broccal 11, Lautaro Arold 8, Carlos Araujo 18 (fi); Enzo Ramírez 5, José Campoya 9. DT José González. As.: Fabio Viñeta.

San Martín 81: Marco Diez 31, Damián Peruchena 7, Sebastián Osores 5, Fabricio Rebecchi 7, Luis Argañaráz 15 (fi); Ariel Romero 4, Gabriel Frencia 9. DT: Carlos Miño. As.: Fabián Noguera. Pf: Díaz Galeano.

Parciales: 20-13 / 20-28 (42-41) / 20-10 (62-51) / 20-30 (82-81)

Árbitros: Alejandro Costa – Gonzalo Michelín. Comisionado Técnico: Enrique Oliva

Estadio: Norverto “Coco” Viñetta. Santa Sylvina.