Rap transformado en poesía urbana

Cuando el hip hop se gana las calles, las calles batallan en el escenario pero, aunque así parezca, no todo lo que brilla es oro. Es la razón por la que nació Hip Hoppa, competencia entre raperos del norte argentino que crece en Corrientes bajo la máxima de “sembrar semilla” para “exaltar las virtudes humanas” y liberar una revolución de arte en el mundo del Rap y el Hip Hop latinos. De los break down de cortes instrumentales de percusiones en composiciones de soul y funk pinchados por Kool Herc el heroico 11 de agosto de 1973, hasta las orillas de Corrientes en el corazón de la Mesopotamia en 2019, el rap y el hip hop se mueven juntos y con similares características entre las manos, las voces y los pies más creativos en las grandes y pequeñas ciudades. Desde “La Santa Trinidad” que Herc, Afrika Bambaataa y The Gran Master Flash inspiraron en Bronx – New York (Estados Unidos), medio siglo atrás, a los poemas de Grandmaster Caz, o la composición de Jazzy Jay, de Gran Wizzard Theodore, de Granmixer DXT, de Charlie Chase, de Jam Master Jays y de los DJ Premieres, hasta los Beastie Boys, Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg y Keny Arkana, y en la ciudad del litoral sudamericano, con Snake Moon, Delirio y Fictio, el rap y el hip hop siguen creciendo en todo el mundo. Momarandu.com