Quiso quemar la casa con sus chicos adentro

Una joven madre denunció a su ex pareja por intentar quemar la casa que habitaban con sus cinco chicos. El papá de los niños ingresó a su domicilio, ubicado en el barrio Transportista en Bella Vista, y comenzó a romper sus pertenencias. Hasta quiso quemar su precaria vivienda con toda la familia adentro. Esperaron a la Policía por más de dos horas. El supuesto agresor, finalmente fue detenido. “Le dije muchas veces para terminar la relación pero siempre volvía por los chicos”, dijo la mujer en declaraciones al diario Época para relatar que “el domingo, cerca de la media noche, rompió los muebles, la cama de los hijos, el ventilador, un televisor, los roperos y comenzó a quemar las ropas. Hasta destrozó una parte de la casa que es de machimbre”, relató Analía de 29 años, quien señaló que la relación de pareja no era buena, por lo que decidió terminarla. Sin embargo, el papá de los niños, de nombre Ricardo R., con la excusa de verlos siempre iba de visita.

“Gracias a la ayuda de los vecinos se evitó una tragedia”, dijo Analía quien señaló que Ricardo R., de 30 años, llegó cerca de las 1:30 y estuvo por dos horas adentro de la casa rompiendo lo que tenía al paso. Los gritos desesperantes de la joven madre hicieron que vecinos comenzaran a pedir ayuda a la Policía. “Una vecina fue hasta la comisaría Primera y no había patrullero, entonces fue a la Segunda y después de varias horas llegaron y lo detuvieron”, explicó Analía.