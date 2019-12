Piden informes sobre utilización del ex RI9

El Estado Nacional y la Justicia Federal solicitaron a la municipalidad capitalina, informes sobre los alcances de la ordenanza que habilita obras en el ex centro clandestino de detención del Regimiento de Infantería 9. Actualmente bajo una “medida cautelar de no innovar” y declarado sitio de memoria.

El presidente del Archivo Nacional de la Memoria, Sergio Kuchevasky, solicitó a la comuna “con carácter urgente”, un informe sobre los recaudos legales para el dictado de la ordenanza que se declara “de interés municipal”, y afectado a uso público el predio, utilizado como centro clandestino de detención por última dictadura cívico militar. Se busca “garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales que pesan sobre el predio”, atento que esta Dirección no fue “notificada ni consultada”, se indica. El Regimiento 9 se encuentra bajo la Ley 26.691 de Sitios de Memoria, por lo que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y su Dirección Nacional de Sitios, son autoridades de aplicación y tienen la facultad de preservar el lugar.

JUEZ VALLEJOS

El titular del Archivo Nacional de la Memoria, el juez federal de Corrientes, Juan Carlos Vallejos, advirtió al intendente Eduardo Tassano que “pesa sobre el predio una medida cautelar de no innovar, que fuera notificada en reiteradas oportunidades a ese organismo a su cargo” e indica que “todo ello con el afán de proteger de cualquier tipo de alteración el predio”.

La ordenanza 4528, impulsada por el Ejecutivo Municipal de Corrientes y aprobada por la mayoría automática del Concejo Deliberante, declaró al predio militar de interés y sujeto a obras de plazas y espacios verdes.

Intendente Tassano

El intendente Eduardo Tassano reafirmó que el ex predio militar será destinado a espacio público y se trabaja para ello con concejales. “Hay un objetivo, por inquietud de los señores concejales, de que todo, el cien por ciento de los terrenos del Ex Regimiento N°9 sean destinados a espacios públicos. Así que, se está trabajando esa línea, esperemos que se llegue a buen puerto, y nosotros vamos a trabajar duro para que todos esos espacios sean de beneficio de provecho y de felicidad para los vecinos de Corrientes”, sostuvo Tassano.