Pánico en departamento céntrico por incendio

En horas del mediodía del lunes se vivieron momentos zozobra por un incendio en un edificio ubicado en 9 de Julio y España, en pleno microcentro de la ciudad. Al parecer un ventilador hizo un cortocircuito y se prendió fuego. En el inmueble afectado vivía una señora de 89 años que debió ser asistida por un principio de asfixia.

El siniestro causó pánico a los vecinos del edificio Olmos. El fuego se inició en el primero de los tres pisos de la edificación. Si bien el foco ígneo no fue importante, hubo mucho humo, lo que provocó temor entre los habitantes del predio y de la zona. Al lugar llegaron dos dotaciones de Bomberos. Una vecina del edificio, contó que “estábamos adentro, y sentimos un olor a quemando, fuimos al balcón, fue en el primer piso en uno de los departamentos, nosotras estamos en el segundo piso”. “Fuimos evacuados con mi vecino que tiene un bebé por los bomberos, porque no se veía nada. No nos pasó nada, estamos bien”.