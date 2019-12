Nacho Fernández mejora y Suárez llega

El Millonario podría parar los mismos once que perdieron contra San Lorenzo para buscar la Copa Argentina ante Central Córdoba (SdE), este viernes en Mendoza. Luego de la derrota 1-0 ante San Lorenzo que no le permitió subirse a lo más alto de la Superliga, River volvió a los entrenamientos en Ezeiza con el foco puesto en cerrar el año con el 11° título de la era de Marcelo Gallardo: la Copa Argentina, que se definirá el viernes en Mendoza ante Central Córdoba de Santiago del Estero (21:10 por TyC Sports). La principal incógnita en el Millonario de cara a la última semana de acción del 2019 pasa por Ignacio Fernández. El mediocampista, clave para el funcionamiento, se recupera de un desgarro en el aductor derecho y en Núñez son optimistas. Igualmente, que llegue en condiciones no significa que vaya a ser titular. Matías Suárez terminó el duelo ante el Ciclón con un esguince leve en el tobillo izquierdo, sufrido después de disputar una pelota sobre el final. El cordobés estaría sin inconveniente alguno y compartiría el frente de ataque con Rafael Santos Borré, como es habitual en el equipo del Muñeco. River formaría ante el Ferroviario con Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Milton Casco; Juan Fernando Quintero, Enzo Pérez, Exequiel Palacios -despedida del club e irá al Bayer Leverkusen-, Nicolás De La Cruz; Suárez y Borré.