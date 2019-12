Juraron los diputados nacionales de Corrientes

Los diputados nacionales electos por Corrientes que juraron en el Congreso Nacional durante la sesión preparatoria, fueron el ex ministro de Producción Jorge Vara, y la ex gerente NEA de la Dirección Nacional de Vialidad Ingrid Jetter, ambos de ECO+Juntos por Cambio, la ex senadora correntina Nancy Sand y el diputado nacional reelecto José Ruiz Aragón, ambos del Frente de Todos.

La primera del grupo en jurar fue la diputada electa Jetter: “Por la memoria de mi padre, por mi querida provincia de Corrientes y por la República Argentina”, prometió. A esto, siguió Sand: “Por una patria justa, libre y soberana, y por mis convicciones justicialistas”. Luego le tocó el turno a Ruiz Aragón, quien juró: “Por el compañero Néstor, por la compañera Cristina, por los que no aflojaron y por mi provincia, la República de Corrientes”. Por su lado, Vara juró “por la patria grande y por la patria chica, y el millón de correntinos”.

La sesión se realizó con la presencia de 232 legisladores, de los cuales 130 fueron electos el 27 de octubre; el resto tiene mandato hasta diciembre de 2021.