Javier Mascherano rompe el silencio

Tras su decisión de volver al fútbol argentino: porqué eligió a Estudiantes, su sucesor en la Selección y cómo Guardiola le cambió la cabeza. El mediocampista de 35 años, habló de todo: su paso por China, la conexión con Alejandro Sabella, su mirada sobre la era Gallardo en River y su futuro como entrenador. ¿Volvés a la jungla del fútbol argentino? No es la jungla. Vuelvo a vivir en mi país, que hace 14 años que no lo hago. Vuelvo a reunirme con mi familia, porque hace tiempo que no estoy con ellos y los extraño muchísimo. Vuelvo al fútbol donde mi inicié, con todo lo que me genera esa situación. Más al llegar a un club como Estudiantes, con el que me siento muy representado en sus formas y sus valores. Eso ha sido también lo que llevó a decidirme por volver. ¿Vos estuviste solo estos dos años en China? Todo el tiempo estuve solo. Mi familia no fue por la dificultad que representaba cambiar todo, vivir en un país tan diferente en cuanto a su cultura, el idioma. Por las diferentes edades de mis hijos era todo mucho más complejo. Entonces decidimos que ellos se queden y yo atravesara solo esta aventura. ¿En lo futbolístico cómo fue pasar del Barcelona al Hebei Fortune de China? Suena a un shock fuerte. Pasar de Barcelona a cualquier equipo que no esté entre los mejores cinco del mundo ya es un cambio. Más ir a otro país, a una liga relativamente nueva, que no llega a 20 años de fútbol profesional. Pero también estaba de mi parte colaborar para que la liga siga creciendo. Todo lo que sea contribuir para mejorar el club y una liga que año tras año seguirá invirtiendo para mejorar me parece bueno.