Intendente electo de Rio Gallegos visitó al preso político Ariel Pereira

En agosto fue electo como diputado provincial y en octubre intendente de Rio Gallegos. Pablo Grasso, dirigente santacruceño del espacio que lidera Cristina y Alicia Kirchner, viajó hasta Goya para solidarizarse con el ex concejal justicialista Ariel Pereira. Hizo un fuerte llamado de atención a la Justicia y exhortó a respetar la independencia de los poderes. Grasso además envió un mensaje de Alberto.

«Tenemos que empezar a tomar conciencia sobre la justicia en nuestras provincias y también en la Nación Argentina. El 67% de la población sabe que los jueces están utilizando la herramienta judicial para las persecuciones políticas en los diferentes puntos de nuestro país» dijo.

Tras visitar al ex concejal justicialista que está detenido, Grasso emitió un mensaje a la comunidad: «Lo vine a acompañar, a solidarizarme y también hacer un llamado de atención a toda la dirigencia política argentina, especialmente para la gente de Corrientes, para que entienda que a la política y a la democracia, la tenemos que defender entre todos. Los ideales políticos deben estar firmes para poder ayudar al otro y la Justicia debe volver a ser lo que fue en los momentos históricos de la República Argentina en la diferenciación de los poderes. Al Poder Judicial lo necesita no sólo la ciudadanía sino toda la humanidad».

La situación de Ariel Pereira no escapa a un sistemático encierro de dirigentes opositores en todo el país. Así lo plantea el santacruceño: «En esta nueva etapa, en la que con Alberto vamos a poner a la Argentina de pie, también tenemos que trabajar para que la justicia sea independiente. ¡Basta de presos políticos!»

Grasso es sólo uno de los dirigentes que se acercaron hasta Goya para brindar su compromiso con Pereira hasta lograr su libertad: «Por Ariel nos sentimos verdaderamente tristes y compungidos, por la persecución política que está teniendo. Acá estamos los hombres y mujeres a los que nos gusta el derecho, la justicia y poder tener la política de la libertad: pienses lo que pienses, que lo puedas hacer y ejercer para que podamos tener una ciudadanía mejor, una política más justa y una Justicia independiente, que no salga a cazar dirigentes. No dejemos solo a Ariel, no dejemos solos a nuestros presos políticos, porque a la larga o a la corta, cuando se sepa la verdad vamos a seguir trabajando por una Argentina distinta».