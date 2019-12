Huracán pide que la Liga se haga cargo

El presidente de Huracán Corrientes, Bruno Zacarías, habló de los incidentes que se produjeron en la tarde del domingo en la final entre Mandiyú y Ferroviario. El estadio sufrió serios daños en el sector del alambrado y mampostería. “La Liga Correntina debería hacerse cargo de todo lo ocurrido”, reclamó el dirigente desde radio Sudamericana. Tras los actos vandálicos, el presidente de Huracán Corrientes, señaló que hasta el momento no recibieron llamados de los integrantes de la Liga Correntina de Fútbol ni de los dirigentes de Mandiyú. “Esta situación duele porque habíamos dejado en condiciones el estadio para que pueda jugarse la final. Ahora tenemos que hacer un relevamiento sobre todo los destrozos que provocaron los hinchas”, dijo Zacarías e indicó que la Liga Correntina debe hacerse cargo de los daños y manifestó que “esto no puede ocurrir siempre, no es la primera vez que la hinchada de Mandiyú hace este tipo de cosas”. Hay que “tratar de atacar esta célula que está pudriendo nuestro fútbol; estoy esperando un llamado por parte de la comisión directiva”. Los mayores daños se produjeron en la tribuna popular este -sobre la escuela Industrial. También las ubicadas detrás del banco de suplentes.