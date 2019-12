Ganas de traer triunfos de afuera

“Estamos con ganas de poder traernos triunfos fuera de casa”, dijo Lucas Victoriano. Regatas Corrientes se prepara para una gira de tres partidos fuera de casa que empezará este sábado en Río Gallegos con Hispano Americano. Regatas tendrá que salir a la ruta nuevamente, una condición donde aún no ha podido ganar, y esta vez primero se medirá con Hispano Americano de Río Gallegos, en una gira que continuará luego con Platense, y cerrará el año con Ferro en Caballito. El entrenador sabe que en esta nueva temporada todavía está en debe fuera del estadio “José Jorge Contte”, y señaló que “tenemos que ganar de visitante, no podemos hacerlo aún, y sería importante ganar ahora”. “Tenemos tres partidos allí, así que hay que enfocarse en la gira de la mejor manera posible, concentrados, y además estamos con ganas de traernos triunfos fuera de casa”, agregó el técnico tucumano. Hizo autocrítica acerca del juego de su equipo, sabiendo que todavía no alcanza la mejor forma: “estamos mucho mejor defensivamente que ofensivamente, así que vamos a seguir mejorando lo que estamos haciendo, porque algo tenemos que mejorar o cambiar para que el equipo se sienta con más confianza”.