Frigerio y sus 100 veces en Corrientes

Rogelio Frigerio otra vez en Corrientes. Un constante invitado especial de la administración radical de Ricardo Colombi y después de Gustavo Valdés desde que, un ya frustrado Mauricio Macri, accedió al control de la nación. El ministro del Interior del gobierno saliente y sus 100 veces en suelo correntino para inaugurar lo que sea. La excusa perfecta para no alejarse de un escondido sentimiento. Según las malas lenguas mantendría un oculto romance con una conocida conductora televisiva local, tanto que lo llevó a pensar radicarse en periodos en la histórica localidad de Santa Ana. Aunque esto pertenecería a su vida privada en Buenos Aires, un chisme de estas características no resistiría a programas como el de Jorge Rial, Ángel de Brito o Moria Casán. La política y la función pública de alto rango, otorgan ciertas chances a quienes desarrollan esta actividad. Algunos sostienen que tendrían que ver con el folklórico payé de una guaina con escapadas de fin de semana en la turística Paso de la Patria. Si Macri vino varias veces a Corrientes, Frigerio lo superó con creces.

Payé es un vocablo guaraní que describe una suerte de hechizo que puede ser realizado con diversos propósitos. Por extensión se ha utilizado para transmitir el encanto que tienen estos pagos que harán que sus visitantes quieran volver por añoranza, amor o inclusive, no irse más.

Frigerio estuvo sin disimular en todos los cierres de campaña de ECO-Cambiemos. También acompañó el diseño del triunfo de Eduardo Tassano en la intendencia capitalina en junio de 2007. Hoy esta nuevamente de regresó para la inauguración de 40 viviendas el Plan Procrear a solo 96 horas de concluir su mandato, pero con viáticos aún solventados por el erario público, para ser más claros, con el dinero de los contribuyentes. Sumaría uno que otros millones lo que le costó a la caja chica del Ministerio del Interior sus sucesivos viajes a Corrientes durante estos 4 años. Resta saber si mañana mismo se pega la vuelta, o decide quedarse hasta el sábado para perderse la despedida de Mauricio Macri en el balcón de la Casa Rosada.