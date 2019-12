Frigerio y sus 100 días para enamorarse

Rogelio Frigerio otra vez en Corrientes. Decoló junto al Secretario de Vivienda Iván Kerr para inaugurar escasas 40 viviendas en el Barrio Santa Catalina. El barbado pelirrojo fue un constante invitado especial de la administración radical de Ricardo Colombi y después de Gustavo Valdés, desde que Mauricio Macri se sentó en el sillón de Rivadavia.

El ministro del Interior del gobierno saliente y sus 100 veces en suelo correntino para inaugurar lo que sea. Como ayer, donde prácticamente no tenía mucho que hacer, aunque fue la excusa perfecta para no alejarse de un escondido sentimiento. Según las malas lenguas mantendría un oculto romance con una conocida conductora televisiva local, tanto que lo llevó a pensar radicarse en periodos en la histórica localidad de Santa Ana (publicación online de 1588). Y el jueves Frigerio se sinceró, y confesó en el acto habitacional, que “tengo una parte de mi corazón en Corrientes”. No hizo más que confirmar lo que no pocos ya sabían.

La política y la función pública de alto rango, otorgan ciertas chances económicas a quienes desarrollan esta actividad. Pero algunos sostienen además que estos 100 días para enamorarse, tendrían que ver con el folklórico payé de una guaina con quien compartía escapadas de fin de semana en la turística Paso de la Patria (paseo en lancha, pesca y casaquinta). Si Macri vino varias veces a Corrientes, Frigerio lo superó con creces.

En Santa Catalina Frigerio agradeció al gobernador Gustavo Valdés por recibirlo “tantas veces” recordando que “inauguramos obras de infraestructura durante estos cuatro años intensos de trabajo”. En realidad, Corrientes ocupó el puesto número 20 de un total de 24 distritos, como beneficiaria de las obras públicas de la gestión macrista. Una verdadera lágrima.

Frigerio además resaltó, que posiblemente –por ayer- sea su último acto público. Su presencia el jueves 5 de diciembre, le terminó costando al bolsillo de la gente alrededor de medio millón de pesos solo en el traslado en avión alquilado por la nación (jet particular) en una ida y vuelta a Corrientes desde Buenos Aires. Aunque se informó que el “colorado” se trasladaría a Posadas y luego a Iguazú, sin ya nada por hacer, pero consumiéndole más recursos al Estado. Cambiemos era el gobierno que mostraría lo pulcro y la austeridad de un gobierno. Nada eso sucedió. Exprimieron las arcas estatales hasta los últimos minutos de su estadía en el poder.

El dato: Frigerio estuvo sin disimular en todos los cierres de la campaña electoral de ECO-Cambiemos. También acompañó el diseño del triunfo de Eduardo Tassano en la intendencia capitalina en junio de 2017. Ayer nuevamente regresó para la inauguración de este grupo habitacional (PROCREAR) a solo 96 horas de concluir su mandato, donde no escatimó en viáticos aún solventados por el erario público, para ser más claros, con el dinero de los contribuyentes. Su seguidilla de viajes a Corrientes durante estos 4 años, le insumirían millones a la caja chica de la Cartera que dejará conducir el próximo lunes.

“Más de mil millones de pesos invirtió el Ministerio del Interior hacia Corrientes”, enfatizó Gustavo Valdés para asegurar que “Corrientes es un pueblo con honor y agradecido de Rogelio Frigerio que siempre estará en el interior de nuestro corazón”. A decir verdad, las inversiones tuvieron un escaso volumen comparando con otras provincias vecinas. Igual al ituzaingueño, se le rodó un lagrimón en la despedida.