Hay dudas en el ataque de River para la final de la Copa Argentina que se juega esta noche a las 21:30. El Millonario entrenó ayer por última vez antes de viajar a Mendoza para enfrentar a Central Córdoba de Santiago del Estero. Nacho Fernández ingresaría en lugar de Quintero y Suárez es duda para acompañar a Borré.

Con Ignacio Fernández recuperado de su desgarro, reemplazaría a Juan Fernando Quintero en la mitad de la cancha, quien sufrió una lesión muscular. Matías Suárez, con un problema en el tobillo derecho, está en duda e Ignacio Scocco corre con ventaja sobre Lucas Pratto para acompañar a Rafael Santos Borré en el ataque. El resto, serían los mismos que cayeron 1-0 con San Lorenzo por Superliga, el equipo ideal del entrenador Marcelo Gallardo.

Facundo Melivilo se bajó de la final. El atacante de Central Córdoba de Santiago del Estero decidió no concentrarse para el trascendental encuentro de hoy porque no iba a ir desde el arranque. Melivilo le había manifestado a la dirigencia la intención de dejar el club por una oferta del exterior y ante la decisión del entrenador, tomó la medida de no viajar.