Excarcelaron al ex viceintendente Eduardo Ocampo

El ex­vi­cein­ten­den­te de Cu­ru­zú Cua­tiá, Eduar­do Ocam­po, fue be­ne­fi­cia­do con la ex­car­ce­la­ción tras cum­plir­se dos años de su de­ten­ción sin ha­berse avan­za­do con el jui­cio oral en el expediente.

Ocam­po fue di­rec­tor de Tu­ris­mo, Cul­tu­ra y De­por­tes en tiem­pos de ges­tión de Car­los Ru­bín, lue­go lle­gó a ser vi­cein­ten­den­te de la ex Je­fa Co­mu­nal y di­pu­ta­da pro­vin­cial, Ali­cia Lo­ca­te­lli, y pos­te­rior­men­te se de­sem­pe­ñó co­mo Se­cre­ta­rio de Obras Pú­bli­cas du­ran­te la ges­tión Er­nes­to Do­mín­guez.

Tras su sa­li­da sos­tu­vo del encierro sostuvo que “fui víc­ti­ma de la per­se­cu­ción con­jun­ta en­tre la po­lí­ti­ca, el pe­rio­dis­mo y la Jus­ti­cia”. Ocampo era in­ves­ti­ga­do por su­pues­to en­ri­que­ci­mien­to ilí­ci­to y ne­go­cia­cio­nes in­com­pa­ti­bles con la fun­ción pú­bli­ca. Su es­po­sa Ana­be­lla Aran­guiz ha­bía sa­li­do en li­ber­tad dí­as atrás.

El ex vicentendente puntualizó que “pre­sen­té la jus­ti­fi­ca­ción de mis bie­nes pa­tri­mo­nia­les y ni si­quie­ra la han mi­ra­do. Cuan­do re­a­li­cen la eva­lua­ción de mi jus­ti­fi­ca­ción po­drán de­cir si soy cul­pa­ble o no, y ele­var la cau­sa a jui­cio si así lo con­si­de­ran”, agre­gó.