Encinas culpó a su pareja lesbiana de matar a su marido

Yo no maté a mi marido”, aseguró Lorena Encinas ante el Tribunal, para denunciar que Gabriel Tichiello, su marido, le “pegaba y denigraba como mujer”. Afirmó que Jara (Miriam) le dijo que iba a cometer el crimen.

Pablo Sosa, abogado de Encinas criticó “la oportunidad” de la declaración de Miriam Jara, quien acusó a Lorena de matar al penitenciario. Sosa indicó que “no fue correcto desde el punto de vista de que se busca esclarecer cómo sucedió el hecho que se investiga”.

Por alrededor de cinco minutos habló Encinas ante el Tribunal. Tichiello fue hallado muerto en una Renault Kangoo, en zona del cruce de Ruta 12 y Av. Maipú. “Yo no maté a mi marido”, arrancó diciendo en respuesta a la acusación de su ex pareja. Tampoco respondió preguntas como Jara.

Acusó a Tichellio por violencia de género, diciendo que “me pegaba y denigraba como mujer”, además de que “nunca lo denuncié porque tenía miedo”. Respecto del día del crimen, indicó que “esa mañana me golpeó, me arrastró hasta abajo porque se enteró de que lo engañé con una mujer”.

“Ese día la llamé a Miriam para terminar la relación, le conté lo que pasó y ella se enojó mucho”, dijo Encinas, afirmando que Jara le respondió “que lo iba a matar”. “Ese día, cuando volvió mi marido, le dije que lo engañaba con una mujer y me tiró la comida por la cara; llevé a mis hijos a la plaza porque estaba asustada y cuando volví, encontré a Miriam ensangrentada y me dijo listo gorda, lo maté”, relató para puntualizar que intentó “pedir ayuda pero Miriam me tenía amenazada, por eso conté la verdad recién cuando ella estuvo detenida”. “Lo extraño mucho a Gabriel, quiero pedir perdón a mis hijos y familia; yo también estoy sufriendo”, concluyó.