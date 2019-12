El retorno de Vignolo apuntala a los Gordos

El retorno de Carlos José Vignolo, considerado en su momento como el ajedrecista del triunfo de Eduardo Tassano como intendente de Corrientes, a la casa rosada de 25 de Mayo y Salta, sería una de las noticias a destacar en el gabinete a renovar por Gustavo Valdés. Regresará al lugar de donde se marchó con la ilusión de un eterno gobierno de Cambiemos en la Argentina que no fue, tras la frustrada gestión de Mauricio Macri.

Considerado uno de los ejes de la llamada Cooperativa Universitaria del radicalismo, Vignolo será invitado a ocupar nuevamente el cargo de ministro secretario general de la Gobernación, luego de la migración de Juan Carlos Álvarez a la cámara baja de la Legislatura Provincial. En realidad el montecasereño Álvarez estaba dibujado en ese lugar.

Otros datos sostienen que podría ir a otra cartera, pero la llegada del Mono al lugar donde ya estuvo acompañando a Ricardo Colombi por varios años, es una señal de que los “gordos” limaron asperezas con el ituzaingueño, luego de un picante episodio en Buenos Aires. Aquella vez Valdés le bajó el precio a Vignolo tratándolo delante del mismísimo presidente Macri de un simple veterinario que no podía opinar de temas políticos-judiciales, cuando se trataba la implementación del polémico Plan Costero, que hoy parece naufragar. Hasta ahora es una versión con cierto asidero pero que en las próximas horas pueden cambiar. Asimismo el mandatario correntino ya le anunció a la prensa que la integración de su nuevo cuadro de ministros ya lo tiene decidido.

Carlos Vignolo viene de un frustrado paso como encargado del Plan Belgrano, que como rédito en emprendimientos para la provincia de mucho no sirvió. Corrientes se ubicó en el puesto 20º de los 24 distritos del país en inversiones en obras públicas durante la gestión amarilla. Triste papel.

El ex ministro de Educación, Orlando Ángel Maccio, que ocupa por ahora hasta que lo cesen, la secretaría general del Consejo Federal de Educación, podría recalar en el futuro Ministerio de Ciencia y Tecnología. Maccio también pertenece a la llamada Cooperativa Universitaria. De cumplirse el pronóstico se acentúa la llegada de los Gordos al gobierno de Valdés.